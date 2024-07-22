Чехия начала менять советские ПРО на израильские

Первые элементы системы противоракетной обороны SPYDER производства израильского государственного оборонного концерна "Рафаэль" поступили в распоряжение Чешского военно-технического института, сообщает Israel Defense.

Процесс поставки систем, заказанных Чехией еще в 2021 году, завершится в 2026 году. Системы SPYDER, оснащенные ракетами Pyton-5 и Derbi ER, придут на смену устаревшему ЗРК 2К12 "Куб", поставленному в Чехословакию еще Советским Союзом в 60-е-70-е годы прошлого века.

Таким образом, Чехия станет первой страной Северо-Атлантического альянса, которая примет на вооружение израильские системы ПВО.

На текущий момент системы ПВО SPYDER находятся на вооружении армий Эфиопии (прикрывает Дамбу Возрождения на Ниле), Индии, Сингапура, Вьетнама, Азербайджана, Филиппин. Также контракты на покупку систем подписали ОАЭ и Марокко. Первое боевое применение систем SPYDER было зафиксировано в 2019 году на индо-пакистанской границе.