"Аль-Арабия" переехала из Дубая в Эр-Рияд

Саудовская государственная телекомпания "Аль-Арабия", до сих пор базировавшаяся в Дубае, объявила о завершении своего переезда в дипломатический квартал Эр-Рияда.

Переезд был осуществлен по требованию кронпринца Саудовской Аравии Мухаммада Бин-Салмана в рамках его политики по диверсификации саудовской экономики.

Принадлежащий "Аль-Арабии" телеканал "Аль-Хадат" переехал в Эр-Рияд еще в 2023 году.