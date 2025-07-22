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Экономика

"Аль-Арабия" переехала из Дубая в Эр-Рияд

СМИ
Саудовская Аравия
время публикации: 22 июля 2025 г., 10:03 | последнее обновление: 22 июля 2025 г., 10:03

Саудовская государственная телекомпания "Аль-Арабия", до сих пор базировавшаяся в Дубае, объявила о завершении своего переезда в дипломатический квартал Эр-Рияда.

Переезд был осуществлен по требованию кронпринца Саудовской Аравии Мухаммада Бин-Салмана в рамках его политики по диверсификации саудовской экономики.

Принадлежащий "Аль-Арабии" телеканал "Аль-Хадат" переехал в Эр-Рияд еще в 2023 году.

Экономика
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