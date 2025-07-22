Утверждены крупные проекты "Расселение-Застройка" в Бейт-Шемеше, Иерусалиме, Реховоте, Петах-Тикве

Органы проектирования утвердили за последнюю неделю несколько крупных проектов городской реновации, в рамках которых старые четырехэтажные дома будут сноситься, а на их месте будут возведены жилые многоэтажки, общественные, офисные и торговые здания.

Иерусалимская окружная комиссия по проектированию и строительству утвердила к подаче протестов проект сноса 23 старых зданий на 486 квартир в квартале Рамат-Шарет в Бейт-Шемеше, на месте которых будут возведены около 3200 квартир в 28 десятиэтажках и 14 35-этажных зданиях, а также 36 дунамов общественных парков и 32 дунама под общественные здания. Согласно комиссии, речь идет о приоритетном проекте, поскольку старые здания находятся в плохом состоянии, не соответствуют современным стандартам и не имеют защищенных помещений.

Также комиссия утвердила проекты "Расселение-Застройка" в иерусалимском квартале Кирьят-Менахем, в рамках которых на месте 581 квартиры в 14 старых зданиях будут построены 2265 квартир в новых зданиях высотой от 10 до 40 этажей, а также общественные здания и 23 дунама общественных территорий.

Национальная комиссия по приоритетным жилищным проектам утвердила проект "Расселение-Застройка" в комплексе Сиркин на востоке Петах-Тиквы, в рамках которого на месте 21 здания на 597 квартир будут построены здания высотой от 10 до 40 этажей на 1950 квартир, начальная школа, общественный центр, синагога, детские сады.

Еще один проект городской реновации, утвержденный комиссией, предусматривает снос старых домов на 434 квартиры в квартале Дения в Реховоте, и строительство на их месте высоток на 1489 квартир, торговые и офисные площади в зданиях высотой от 10 до 27 этажей.