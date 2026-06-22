Суд прекратил рассмотрение иска с требованием о закрытии ТЦ BiG в Глилот по субботам

Тель-Авивский окружной суд отклонил иск с требованием обязать муниципалитет Рамат а-Шарона обеспечить соблюдение муниципального закона о запрете работы по субботам в отношении торгового центр BiG в Глилот.

Иск был подан профсоюзом "Гистадрут а-Поэль а-Мизрахи" и одним из предпринимателей в Рамат а-Шароне.

Судья Гилад Хас постановил, что иск исчерпал себя, поскольку муниципалитет сформировал политику применения закона, подчеркнув при этом, что на данном этапе невозможно определить, насколько эффективным будет применение закона, поскольку политика была сформирована лишь три месяца назад.

Решение об отклонении иска было принято на основании заявления совета Рамат а-Шарона и мэра города, что муниципалитет подготовил новый программный документ по предприятиям, работающим в субботу. Кроме того, муниципалитет обязался сохранить действующие положения городского подзаконного акта и добиваться их применения.

Программный документ, подготовленный муниципалитетом по этому вопросу, разделил город на участки и зоны, и установил разную политику для каждой зоны. При этом инструмент применения и политика для каждой зоны пока не разработаны.

Фактически это означает сохранение статуса-кво, при котором ТЦ продолжит работать по субботам, но не в полном объеме.