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Экономика

Управление госкомпаний продвигает ликвидацию трех корпораций

Оборонка
Недвижимость
Госсектор
время публикации: 22 июня 2026 г., 08:55 | последнее обновление: 22 июня 2026 г., 09:18
Управление госкомпаний продвигает ликвидацию трех корпораций
Flash90. Фото: М.Шай

Управление государственных компаний продвигает ликвидацию трех государственных корпораций и интеграцию их деятельности в структуру других компаний с целью сокращения расходов и бюрократии.

В частности, планируется слияние команий "Арим" и "Дира Леаскир" в сфере недвижимости, а также включение оборонной компании "Эльта" в структуру "Авиационной промышленности" в качестве департамента, а не дочерней компании, и интеграция компаний в сфере транспортной инфраструктуры "Хоце Исраэль" и "Нетивей Аялон", сообщает .

"Арим", созданная в 1970-х годах при министерстве строительства и жилищного хозяйства, действует как координирующий орган по развитию городской инфраструктуры, общественных зданий и жилых объектов. Объём её активов в 2025 году оценивается в 2,5 млрд шекелей. "Дира Леаскир", основанная в 2013 году, занимается поиском земельных участков, продвижением статутного планирования и продажей жилых проектов в формате долгосрочной аренды.

Экономика
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