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Экономика

Профсоюзы и работодатели договорились о повышении оздоровительных выплат

Профсоюзы
Рынок труда
Компенсации и выплаты
время публикации: 22 июня 2026 г., 22:02 | последнее обновление: 22 июня 2026 г., 22:05
Профсоюзы и работодатели договорились о повышении оздоровительных выплат
Пресс-служба "Гистадрута"

Всеобщая федерация профсоюзов ("Гистадрут Клалит") и президиум предпринимательского сектора, представляющий интересы работодателей, договорились о повышении размера оздоровительных выплат в государственном и частном секторе.

В государственном секторе выплаты увеличатся на 8,5%, в частном – на 8%.

Оздоровительные выплачиваются ежегодно в зависимости от стажа работника: работник, отработавший один год, получает 5 дней оздоровительных, и этот показатель растёт до 10 дней для работника со стажем от 20 лет и выше. Согласно последнему соглашению, размер выплаты за день повышается с 418 до 451,5 шекеля в частном секторе и с 471,4 до 511,6 шекеля — в государственном.

Для вступления в силу договоренность должна быть утверждена министром труда Яривом Левином.

Экономика
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