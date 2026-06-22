Профсоюзы и работодатели договорились о повышении оздоровительных выплат

Всеобщая федерация профсоюзов ("Гистадрут Клалит") и президиум предпринимательского сектора, представляющий интересы работодателей, договорились о повышении размера оздоровительных выплат в государственном и частном секторе.

В государственном секторе выплаты увеличатся на 8,5%, в частном – на 8%.

Оздоровительные выплачиваются ежегодно в зависимости от стажа работника: работник, отработавший один год, получает 5 дней оздоровительных, и этот показатель растёт до 10 дней для работника со стажем от 20 лет и выше. Согласно последнему соглашению, размер выплаты за день повышается с 418 до 451,5 шекеля в частном секторе и с 471,4 до 511,6 шекеля — в государственном.

Для вступления в силу договоренность должна быть утверждена министром труда Яривом Левином.