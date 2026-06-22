20-летний израильтянин обвиняется в хищении личностей с помощью ИИ с целью банковского мошенничества

20-летний Ники Соколов из поселка Цур-Ицхак в округе Шарон обвиняется в масштабном банковском мошенничестве с помощью технологий искусственного интеллекта, сообщает "Калькалист",

По данным следствия, Соколов создавал "виртуальные" личности реальных людей, используя фотографии из баз данных с удостоверениями личности, слитых в интернет. Применяя ИИ-технологии, он создавал анимированные видео "виртуалов", и с их помощью открывал банковские счета и заказывал кредитные карты, похитив средства у сотен людей.

В конце марта 2026 года, когда Соколов понял, что полиция, начавшая тайное расследование в январе этого года, "сидит у него на хвосте", он сбежал в Таиланд, где был задержан и экстрадирован обратно в Израиль.

Как объяснил в суде старший инспектор полиции Равив Нойман, последние два года банки в рамках клиентского сервиса позволяют открывать банковский счет и заказывать кредитную карту через приложение без физического визита в отделение, опираясь на четыре способа идентификации: видео в реальном времени, селфи, фото документа, удостоверяющего личность, и подтверждение того, что клиент – единственный владелец счета.