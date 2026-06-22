Командир подразделения 8200 на 7 октября 2023 года основал новый ИИ-стартап

Бригадный генерал запаса Йоси Сариэль, который возглавлял подразделение военной разведки 8200 во время резни 7 октября, в начале года основал новую стартап-компанию под названием Alma Labs, сообщает "Глобс"..

До сих пор деятельность компании оставалась вне поля внимания общественности. Согласно документам регистратора компаний, Alma Labs находится под контролем Сариэля и его партнера Ури Давида Альтера; каждый из них владеет 48,2% акций компании и занимает должность директора. Оставшиеся акции распределены между несколькими другими держателями в меньших долях.

Сфера деятельности: разработка платформ в области искусственного интеллекта (AI) с акцентом на образование и доступность знаний для детей и молодёжи

По данным источников, на которые ссылается "Глобс", Alma Labs уже ведет переговоры с различными государственными структурами и в будущем может стать эксклюзивным поставщиком услуг для правительства в своей сфере деятельности.

Напомним, что 22 февраля 2026 года стало известно, что Сариэль вошел в состав руководства стартап-компании Decart, основанной двумя его бывшими подчиненными Дином Лейтерсдорфом и Моше Шалвой.

Decart входит в число наиболее перспективных израильских стартапов в сфере искусственного интеллекта. По состоянию на август 2025 года он привлек у инвесторов 153 миллиона долларов, получив оценку в 3,1 миллиарда долларов и статус "единорога".

Компания разрабатывает модели для генерации интерактивного видео в реальном времени в промышленном масштабе; в августе он также сообщил о существенных доходах от технологии оптимизации графических процессоров (GPU).

Alma Labs была зарегистрирована 3 февраля 2026 года, то есть до присоединения Сариэля к Decart.

Сариэль был старшим офицером сетевой разведки в 8200, а затем возглавил киберотдел этой же части. Впоследствии он занимал должности офицера разведки Центрального округа и начальника оперативного управления военной разведки (АМАН). Командиром 8200 он был назначен примерно за два с половиной года до 7 октября. Сариэль считается офицером, углубившим технологическую зависимость подразделения 8200, что стало предметом резкой критики в его адрес после атаки ХАМАСа.