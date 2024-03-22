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Стройподрядчиков обяжут при отчете о сделках указывать стоимость сопутствующих льгот

время публикации: 22 марта 2024 г., 13:00 | последнее обновление: 22 марта 2024 г., 13:00
Стройподрядчиков обяжут при отчете о сделках указывать стоимость сопутствующих льгот
Tomer Neuberg/Flash90

Налоговое управление, в согласовании с центральным статистическим бюро, планирует внести изменения в форму отчетности о продаже строительными компаниями новых квартир, известную как форма 7000.

В рамках изменений стройкомпания будет обязана указывать не только сумму сделки, но и реальную стоимость всех предоставленных покупателю льгот, таких как талоны на покупку мебели, оплата налога на покупку или беспроцентная ссуда.

Данный шаг призван нейтрализовать усилия строительных подрядчиков держать уровень номинальных цен в периоды снижения спроса, что в итоге влияет на поведение покупателей на рынке.

В частности, в ЦСБ и в налоговом управлении уверены, что зафиксированный в январе 2024 года рост номинальных цен на недвижимость на самом деле является фикцией, поскольку не учитывает льготы, которые могут достигать 10% от номинальной стоимости.

Однако формально речь идет о росте цен, и потенциальные покупатели вынуждены опираться на эту информацию, принимая решение – покупать квартиру сейчас, до дальнейшего роста цен, или же подождать в надежде на снижение.

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