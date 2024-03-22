Израиль и Молдова подписали договор о взаимном признании водительских лицензий
время публикации: 22 марта 2024 г., 09:11 | последнее обновление: 22 марта 2024 г., 09:11
Министр транспорта Израиля Мири Регев и посол республики Молдова в Израиле Александр Ройтман подписали в Иерусалиме соглашение о взаимном признании двумя странами выданных каждой из них лицензий на вождение автомобильного транспорта.
Соглашение освобождает водителей одной страны от необходимости в оформлении международных прав для вождения транспорта во второй стране.
Стороны также обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений, включая переговоры по соглашению о свободной торговле, начатые в июле 2023 года.