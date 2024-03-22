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Израиль и Молдова подписали договор о взаимном признании водительских лицензий

время публикации: 22 марта 2024 г., 09:11 | последнее обновление: 22 марта 2024 г., 09:11
Израиль и Молдова подписали договор о взаимном признании водительских лицензий
AP Photo/Sebastian Scheiner

Министр транспорта Израиля Мири Регев и посол республики Молдова в Израиле Александр Ройтман подписали в Иерусалиме соглашение о взаимном признании двумя странами выданных каждой из них лицензий на вождение автомобильного транспорта.

Соглашение освобождает водителей одной страны от необходимости в оформлении международных прав для вождения транспорта во второй стране.

Стороны также обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений, включая переговоры по соглашению о свободной торговле, начатые в июле 2023 года.

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