Израиль и Молдова подписали договор о взаимном признании водительских лицензий

Министр транспорта Израиля Мири Регев и посол республики Молдова в Израиле Александр Ройтман подписали в Иерусалиме соглашение о взаимном признании двумя странами выданных каждой из них лицензий на вождение автомобильного транспорта.

Соглашение освобождает водителей одной страны от необходимости в оформлении международных прав для вождения транспорта во второй стране.

Стороны также обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений, включая переговоры по соглашению о свободной торговле, начатые в июле 2023 года.