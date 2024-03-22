Проезд в такси в Израиле подорожает с 1 апреля

С 1 апреля вступит в силу ежегодная индексация тарифов на проезд в такси, в рамках которой тарифы вырастут на 2,93%.

Начальная цена при включении счетчика вырастет на 35 агорот и будет составлять 12,2 шекеля.

Стоимость минуты и километра проезда составит 1,91 шекеля в рамках дневного тарифа, 2,29 шекеля в рамках ночного тарифа будних дней и дневного тарифа выходных дней, 2,68 шекеля в рамках ночного тарифа выходных дней.

Напомним, что в прошлом году индексация составила 7%.