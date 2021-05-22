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NEWSru.co.il :: Экономика22 мая 2021 г., 07:49

Прямой ущерб от ракет и беспорядков – 250 миллионов шекелей

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Прямой ущерб от ракет и беспорядков – 250 миллионов шекелей

Согласно предварительной оценке налогового управления, прямой ущерб имуществу от ракетных обстрелов и вандализма в результате беспорядков составит около 250 миллионов шекелей.

На момент окончания операции "Страж стен" в управление было подано 5245 исков, однако общее количество может возрасти, поскольку не учитывает ущерб, нанесенный в последние часы операции, а также ущерб имуществу семей, временно уехавших из зоны ракетных обстрелов и еще не вернувшихся домой.

Больше всех от ракетных обстрелов пострадал Ашкелон, в котором были повреждены 787 квартир. В общей сложности в Ашкелоне было подано 1087 исков. В Ашдоде пострадали 228 квартиры (359 исков), в Рамат-Гане – 227 квартиры (254 иска), в Холоне – 188 квартир (249 исков), в Петах-Тикве – 182 квартиры, в Гиватаиме – 136 квартир, в Тель-Авиве – 77 квартир. Несколько зданий пострадали от беспорядков в Яффо.


170 семей были выселены из пострадавших от ракетных обстрелов домов и временно проживают в отелях за счет Налогового управления.

В Южном округе (40 километров от сектора Газы) подано 2585 исков, в Гуш-Дане – 2336 исков, в Иерусалимском округе – 81 иск, в Хайфском – 253 иска.

На юге страны пострадали 868 автомобилей, в Гуш-Дане – 684 автомобиля, в районе Хайфы – 111 автомобилей, в районе Иерусалима – 61 автомобиль.

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