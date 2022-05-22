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Экономика

Израиль ведет переговоры о поставках газа в Европу на фоне украинского кризиса

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Израиль ведет переговоры о поставках газа в Европу на фоне украинского кризиса
Flash90. Фото: М.Селлем

Летом 2022 года ожидается подписание соглашения о поставках израильского природного газа в Европу через Египет. Затем будут начаты переговоры между газовыми компаниями.

Хотя Израиль не может стать основным поставщиком газа для европейских стран, израильский газ может заметно помочь решить проблемы, связанные с прекращением поставок российского газа в страны ЕС на фоне войны в Украине.

Ожидается, что поставки израильского газа в Европу будут налажены уже к следующему зимнему сезону.

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Обозреватель Ариэль Каана пишет в газете "Исраэль а-Йом", что подобный сценарий стал возможным благодаря усилиям трех политиков: бывшего министра энергетики Юваля Штайница ("Ликуд"), бывшего главы правительства Биньямина Нетаниягу ("Ликуд") и нынешнего министра энергетики Карин Эльхарар ("Еш Атид"), которая, по мнению автора статьи, допустила ошибку, отказавшись выдавать новые лицензии на поиск газа около израильского побережья в 2022 году, но "быстро и правильно отреагировала на египетско-европейский подход к израильскому газу".

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