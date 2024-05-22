Израильские держатели криптовалюты смогут задекларировать ее без санкций налогового управления
время публикации: 22 мая 2024 г., 08:43 | последнее обновление: 22 мая 2024 г., 08:43
Директор Налогового управления Шай Ааронович анонсировал новую программу "добровольной явки" для израильтян, имеющих незадекларированные доходы, в обмен на уплату налогов и отказ от уголовного преследования.
По словам Аароновича, министерство юстиции дало согласие на запуск программы, которая продлится до конца 2025 года.
Новая программа будет ориентирована в первую очередь на держателей активов в криптовалютах за границей, которые до сих пор имели проблемы с декларированием активов и доходов и, соответственно, с их переводом в израильскую банковскую систему.
По оценке налогового управления, программа принесет в госказну 2-3 миллиарда шекелей налогов.