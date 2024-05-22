x
22 мая 2024
|
последняя новость: 07:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 мая 2024
|
22 мая 2024
|
последняя новость: 07:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Тель-Авив и Иерусалим повышают стоимость парковки

время публикации: 22 мая 2024 г., 07:40 | последнее обновление: 22 мая 2024 г., 07:40
Тель-Авив и Иерусалим повышают стоимость парковки
Nati Shohat/Flash90

Муниципальный совет Тель-Авива утвердил во вторник, 22 мая, сокращение муниципального бюджета на полмиллиарда шекелей.

Среди мер для достижения этой цели было решено повысить среднюю стоимость часа парковки на муниципальных паркингах с 16 до 20 шекелей, а суточные тарифы – с 24 до 30 шекелей. Новые тарифы вступят в силу с 1 июля.

Также были утверждены повышение цен на летние лагеря, кружки, группы продленного дня, муниципальные бассейны и фитнесс-центры, центры для пожилых.

Мэрия Иерусалима также намерена повысить тарифы на парковку в ближайшее время с 6,7 шекеля в час до 12,4 шекеля в час. На данный момент речь идет о подорожании для гостей столицы. Жители города продолжат платить 6,4 шекеля за час парковки, имея также час бесплатной парковки в сутки.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 09 мая 2024

Мэрия Тель-Авива намерена повысить цены на парковку, продленки и кружки
// https://www.newsru.co.il/ // // 05 марта 2023

Стоимость парковки в Тель-Авиве вырастет почти в два раза