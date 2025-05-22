Anthropic выпустила новую версию ИИ-платформы Claude.ai

Компания Anthropic представила пользователям две новые модели своей платформы искусственного интеллекта Claude.ai - Claude Opus 4 и Claude Sonnet 4.

Компания Rakuten сообщила, что при проведенном ею тестировании Opus 4 кодировал автономно почти семь часов в сложном проекте с открытым исходным кодом.

Модели могут использовать инструменты — такие как веб-поиск — во время расширенного мышления, позволяя Claude чередовать рассуждения и использование инструментов для улучшения ответов.

При работе с локальными файлами модели демонстрируют значительно улучшенные возможности памяти, извлекая и сохраняя ключевые факты для поддержания преемственности и создания неявных знаний с течением времени.

Claude Opus 4 на данный момент доступен только платным пользователям, тогда как Claude Sonnet 4 открыт и для бесплатного использования.