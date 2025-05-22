x
22 мая 2025
|
последняя новость: 23:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 мая 2025
|
22 мая 2025
|
последняя новость: 23:36
22 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Anthropic выпустила новую версию ИИ-платформы Claude.ai

ИИ
время публикации: 22 мая 2025 г., 22:10 | последнее обновление: 22 мая 2025 г., 22:10
Anthropic выпустила новую версию ИИ-платформы Claude.ai
AP Photo/Richard Drew

Компания Anthropic представила пользователям две новые модели своей платформы искусственного интеллекта Claude.ai - Claude Opus 4 и Claude Sonnet 4.

Компания Rakuten сообщила, что при проведенном ею тестировании Opus 4 кодировал автономно почти семь часов в сложном проекте с открытым исходным кодом.

Модели могут использовать инструменты — такие как веб-поиск — во время расширенного мышления, позволяя Claude чередовать рассуждения и использование инструментов для улучшения ответов.

При работе с локальными файлами модели демонстрируют значительно улучшенные возможности памяти, извлекая и сохраняя ключевые факты для поддержания преемственности и создания неявных знаний с течением времени.

Claude Opus 4 на данный момент доступен только платным пользователям, тогда как Claude Sonnet 4 открыт и для бесплатного использования.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook