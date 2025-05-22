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Экономика

Палата представителей утвердила закон о налоговых льготах и сокращении федеральных расходов

Бюджет
США
время публикации: 22 мая 2025 г., 21:41 | последнее обновление: 22 мая 2025 г., 21:44
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон
AP Photo/J. Scott Applewhite)

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон сумел добиться утверждения продвигавшегося администрацией президента Дональда Трампа закона об изменениях в налогово-бюджетной политике. 215 конгрессменов проголосовали за закон, 214 – против него.

Законопроект, который теперь должен пройти утверждение в Сенате, включает продление налоговых льгот, утвержденных первой администрацией Трампа еще в 2017 году, отмену налогов на чаевые и сверхурочные, резкое увеличение расходов на оборону и на охрану границ.

Также в закон включено существенное сокращение финансирования программ медицинского страхования малоимущих и увеличение налога на инвестиционные доходы вузов и частных инвестиционных фондов.

Экономика
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