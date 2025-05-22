"Глобс": Вашингтон требует от Израиля не трогать Chevron, Netflix и Disney

В среду, 21 мая, в министерстве финансов Израиля состоялся прием в честь посла США в Израиле Майка Хакаби. Как сообщает "Глобс", на состоявшихся в ходе приема закрытых встречах обсуждались экономические интересы американских компаний в Израиле, а также вопрос о введенной США пошлине в размере 17% на израильские товары.

Согласно изданию, посол передал израильскому экономическому руководству недовольство Вашингтона по поводу намерения Израиля вынудить нефтегазовую компанию Chevron отказаться от владения пакетом акций одного из двух израильских месторождений ("Левиатан" или "Тамар") в рамках усиления конкуренции на рынке газа.

Также в Белом доме недовольны продвигаемой министром связи Шломо Караи реформой на рынке телевидения. Реформа, среди прочего, содержит требования к международным стриминговым платформам, таким как Netflix, Amazon Prime, Disney+ по поводу вложений в израильскую киноиндуструю.