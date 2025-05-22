Bitcoin установил новый рекорд, подорожав на 47% за полтора месяца
время публикации: 22 мая 2025 г., 08:38 | последнее обновление: 22 мая 2025 г., 08:38
Криптовалюта Bitcoin достигла в среду, 22 мая, рекордного уровня в 109500, подорожав на 47% с 7 апреля, когда ее цена опустилась на фоне объявленной Белым домом торговой войны до 74434 долларов.
Причиной резкого роста стало ослабление торговой войны, а также продвижение в Сенате двухпартийного законодательства, направленного на прояснение регуляторного статуса криптовалюты.