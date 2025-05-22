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Экономика

Суд обязал мать с сыном заплатить соседям 20000 шекелей за кормление котов возле входа в их дом

Судебные решения
Иерусалим
Животные
время публикации: 22 мая 2025 г., 12:22 | последнее обновление: 22 мая 2025 г., 12:22
Суд обязал мать с сыном заплатить соседям 20000 шекелей за кормление котов возле входа в их дом
Nati Shohat/Flash90

Иерусалимский мировой суд постановил, что мать с сыном должны выплатить 20 тысяч шекелей компенсации соседской супружеской паре, у дома которой они кормили уличных кошек.

Судья Наиль Махане, ознакомившись с предоставленными ему видеоматериалами, постановил, что ответчики "причиняли продолжительные, серьезные и существенные неудобства, нарушавшие право супругов на разумное пользование их имуществом и наносившие ущерб качеству их жизни и чувству безопасности".

В своем решении судья также издал запрет на кормление кошек на ведущей к дому дорожке и на размещение в этой зоне еды, посуды или мусора, и выразил удивление по поводу отказа муниципального ветеринарного отдела вмешиваться в ситуацию.

В иске, поданном супругами в начале 2024 года, они утверждали, что соседи кормят уличных кошек в нескольких постоянных точках вдоль общественной дорожки, ведущей ко входу в дом супругов, включая порог их двора. Они утверждали, что это кормление влечёт за собой ежедневное скопление десятков кошек в этом месте, оглушительное мяуканье и повторяющиеся драки, а также создаёт санитарную проблему.

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// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 08 января 2024

Суд признал кормление бродячих кошек во дворе дома нарушением общественного порядка