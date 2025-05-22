Суд обязал мать с сыном заплатить соседям 20000 шекелей за кормление котов возле входа в их дом

Иерусалимский мировой суд постановил, что мать с сыном должны выплатить 20 тысяч шекелей компенсации соседской супружеской паре, у дома которой они кормили уличных кошек.

Судья Наиль Махане, ознакомившись с предоставленными ему видеоматериалами, постановил, что ответчики "причиняли продолжительные, серьезные и существенные неудобства, нарушавшие право супругов на разумное пользование их имуществом и наносившие ущерб качеству их жизни и чувству безопасности".

В своем решении судья также издал запрет на кормление кошек на ведущей к дому дорожке и на размещение в этой зоне еды, посуды или мусора, и выразил удивление по поводу отказа муниципального ветеринарного отдела вмешиваться в ситуацию.

В иске, поданном супругами в начале 2024 года, они утверждали, что соседи кормят уличных кошек в нескольких постоянных точках вдоль общественной дорожки, ведущей ко входу в дом супругов, включая порог их двора. Они утверждали, что это кормление влечёт за собой ежедневное скопление десятков кошек в этом месте, оглушительное мяуканье и повторяющиеся драки, а также создаёт санитарную проблему.