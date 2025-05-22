NVIDIA расширяет свои офисы в Тель-Авиве

Корпорация NVIDIA сообщила о подписании договора на аренду еще 10 этажей офисных помещений в высотном комплексе "Мигдалей Рубинштейн" в Тель-Авиве, в котором она уже арендует 8 этажей.

Стоимость договора не публикуется, однако он делает NVIDIA крупнейшим арендатором в комплексе.

Речь идет об этажах, которые ранее зарезервировала за собой корпорация Google, которая в итоге заморозила сделку из-за кризиса в 2023 году и переключилась на комплекс ToHa2.

Помимо офисов в Тель-Авиве, у NVIDIA имеются объекты в Тель-Хае, Йокнеаме, Мево-Кармеле, Раанане и Беэр-Шеве. Общий штат корпорации в Израиле составляет 4500 человек.