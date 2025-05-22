Суд разрешил государству отстранять подрядчиков от гостендеров на основании разведданных полиции

Тель-Авивский суд по административным вопросам постановил, что главный аудитор министерства финансов сможет отстранять подрядчиков от участия в государственных тендерах на основании разведывательной информации, предоставленной ему полицией Израиля.

Решение было принято по иску подрядчика Ибрагима Хури, требовавшего отменить свое отстранение от тендеров.

Хури был отстранен на основании данных полиции, свидетельствовавших, что он является "ширмой" для организованной преступной группировки, специализирующейся на рэкете и выдавливании конкурентов с рынка путем запугивания.