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    Экономика

    Израиль разрешил Катару занять место России в разработке месторождения "Кана/Сидон"

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    Израиль разрешил Катару занять место России в разработке месторождения
    AP Photo/Ariel Schalit

    Министерство энергетики Израиля дало свое согласие на то, чтобы катарская энергетическая компания QatarEnergy стала третьим участником консорциума по поиску газа в структуре "Кана/Сидон" на израильско-ливанской границе, заняв место российской компании "Новатек".

    Двумя другими членами консорциума "Кана/Сидон" являются французская компания Total и итальянская ENI.

    Согласно договору о демаркации морской границы с Ливаном, Израиль получил право вето на определение компании, которая будет участвовать в разработке месторождения, если в нем будет найден газ.

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    Как сообщает государственная служба новостей "Кан Хадашот", по условию Израиля, QatarEnergy сможет владеть не более, чем 30% акций консорциума. После получения согласия Израиля QatarEnergy также получить согласие ливанских властей.

    Напомним, что 27 октября га базе ООН в деревне Накура на ливано-израильской границе состоялась церемония подписания соглашения о морской границе. Договор с новыми координатами границы передан представителю ООН, и он заменит односторонний документ, переданный в ООН Израилем в 2011 году.

    В рамках договора так называемая "линия буев", тянущаяся на протяжении 5 километров от берега, и установленная Израилем в одностороннем порядке, сохранится в статусе "границы де-факто", хотя Ливан настаивал на изменении ее статуса на "спорную границу". После этого граница сместится на "линию 23", на которой настаивал Ливан. В результате Ливан получит 850 кв.км спорной территории эксклюзивной экономической зоны практически целиком.

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    На израильской территории останутся около 17% структуры "Кана-Сидон", имеющей потенциал нахождения природного газа. По договору, месторождение будет считаться ливанским, разрабатывать его будет французская компания Total, которая будет выплачивать Израилю его долю от прибылей.

    Стороны договорились, что любые изменения в координатах границы, которые могут последовать в случае изменения сухопутной границы, должны быть согласованы обеими сторонами.

    15 ноября правительство Израиля подписало договор о защите экономических интересов страны при разработке месторождения "Кана/Сидон" с компаниями Total и ENI, получившими от правительства Ливана права на разработку этого месторождения.

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    По условиям договора об установлении морской границы между Израилем и Ливаном разработка месторождения не могла начаться без подписания экономического договора между Израилем и компаниями Total и ENI.

    При этом правительство Ливана не имеет права вмешиваться в содержание договора между Израилем и компаниями. Израиль имеет право вето при выборе Total и ENI партнеров для разработки месторождения.

    На данный момент речь идет о рамочном договоре, определяющем формат урегулирования выплат израильской доли дохода, и позволяющем компаниям приступить к геологоразведочным работам.

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    Напомним, что на данный момент наличие газа, а тем более – рентабельность его добычи, в структуре "Кана/Сидон" не подтверждена.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 15 Ноября 2022
    Израиль подписал договор с Total и ENI о защите своих экономических интересов в месторождении "Кана/Сидон"
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 12 Ноября 2022
    "Аль-Марказия": компания TotalEnergies начнет разработку месторождения "Кана" зимой
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 27 Октября 2022
    Израиль и Ливан подписали соглашение о морской границе
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