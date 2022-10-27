Израиль и Ливан подписали соглашение о морской границе

На базе ООН в деревне Накура на ливано-израильской границе состоялась церемония подписания соглашения о морской границе. Договор с новыми координатами границы передан представителю ООН, и он заменит односторонний документ, переданный в ООН Израилем в 2022 году.

Кроме делегаций Израиля и Ливана на церемонии присутствовали представители США, ООН, а также посол Франции в Ливане.

Вопреки публиковавшимся ранее сообщениям во время подписания документа делегации Израиля и Ливана находились в одном, а не в разных помещениях. Каждая из сторон, подписав документ, передавала его американскому посреднику на переговорах Амосу Хохштейну, а тот – подписанный договор отдал представителю ООН.

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Церемония проходила без рукопожатий, а также без общего снимка участников. Чтобы избежать появления нежелательных фотографий в СМИ, всех присутствующих перед входом в зал попросили сдать мобильные телефоны. Церемонию снимал фотограф ООН, в СМИ переданы снимки, прошедшие предварительную фильтрацию.

В рамках договора так называемая "линия буев", тянущаяся на протяжении 5 километров от берега, и установленная Израилем в одностороннем порядке, сохранится в статусе "границы де-факто", хотя Ливан настаивал на изменении ее статуса на "спорную границу". После этого граница сместится на "линию 23", на которой настаивал Ливан. В результате Ливан получит 850 кв.км спорной территории эксклюзивной экономической зоны практически целиком.

На израильской территории останутся около 17% структуры "Кана-Сидон", имеющей потенциал нахождения природного газа. По договору, месторождение будет считаться ливанским, разрабатывать его будет французская компания Total, которая будет выплачивать Израилю его долю от прибылей.

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Стороны договорились, что любые изменения в координатах границы, которые могут последовать в случае изменения сухопутной границы, должны быть согласованы обеими сторонами.

После подписания соглашения Амос Хохштейн вернулся на территорию Израиля, где у него запланирована встреча с премьер-министром Яиром Лапидом.

Лидер движения "Хизбалла" Хасан Насралла назвал соглашение "убедительной победой Ливана", а также заявил, что "нет никаких оснований говорить о нормализации отношений с Израилем".

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