Кнессет предлагает изменить систему расчета выплат резервистам-индивидуальным предпринимателям

Депутаты Кнессета утвердили в предварительном чтении временный законопроект, предлагающий изменить порядок расчета выплат за резервистскую службу индивидуальным предпринимателям.

На текущий момент выплаты за резервистскую службу рассчитываются для индивидуальных предпринимателей на основании дохода за три месяца, предшествовавших призыву, поделенные на 90.

Законопроект предлагает делать расчет выплат на основании показателей квартала в год, предшествовавший началу резервистской службы, в котором у предпринимателя был самый высокий средний доход.

Законопроект должен распространяться на индивидуальных предпринимателей, проходивших резервистскую службу в период с 7 октября 2023 года до 31 декабря 2025 года.