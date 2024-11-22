Швейцарский суд отказался отменить тюремный срок для израильского миллиардера

Суд в Женеве отклонил ходатайство израильского бизнесмена Бени Штайнмаца об отмене приговора, в рамках которого он был осужден на 3 года тюрьмы (из них полтора года условно) за подкуп чиновников в Гвинее для получения прав на добычу полезных ископаемых.

Исполнение приговора было отложено до исчерпания апелляционных процедур.

Адвокаты Штайнмаца подали апелляцию в вышестоящую инстанцию и одновременно подали ходатайство об отмене приговора на основании новых документов, которые, по их утверждению, свидетельствуют о серьезных нарушениях со стороны следственных органов.