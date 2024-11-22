Курс валют в Израиле 22 ноября 2024 года: евро резко подешевел, курс доллара снизился незначительно

Банк Израиля сообщает, что в пятницу, 22 ноября, валютные торги завершились незначительным понижением курса доллара США и резким падением курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю.

Курс доллара снизился на 0,134% и составил 3,728 шекеля за $1. Курс евро снизился на 1,891% и составил 3,855 шекеля за €1.