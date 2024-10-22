Air France снова откладывает возвращение в Израиль

Авиакомпания Air France в очередной раз отложила на неделю возвращение на израильские маршруты, сообщив, что вернется не ранее 29 октября.

На текущий момент в Израиль летают следующие авиакомпании:

"Эль-Аль", "Сандор", "Аркия", "Исраэйр", TUS, Bluebird, Air Europa, Cyprus Airways, Hi-Ski, Bees, FlyOne, "Узбекские авиалинии", Qanot Sharq, Fly Dubai, Etihad, "Грузинские авиалинии", Red Wings, "Азимут", Tarom, "Эфиопские авиалинии", SmartWings, Air Seychelles, Hinan Airlines.