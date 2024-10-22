В Греции бастуют работники сфер туризма и общепита

Профсоюз работников сфер общественного питания и туризма в Греции (POEET) объявил двухдневную забастовку 22-23 октября.

В связи с забастовкой будет полностью остановлено паромное сообщение с греческими островами. Услуги в отелях будут сокращены. К забастовке присоединилось и объединение владельцев отелей на Крите.

Основное требование профсоюза – улучшение условий оплаты труда сезонных работников.