В Греции бастуют работники сфер туризма и общепита
время публикации: 22 октября 2024 г., 10:39 | последнее обновление: 22 октября 2024 г., 10:39
Профсоюз работников сфер общественного питания и туризма в Греции (POEET) объявил двухдневную забастовку 22-23 октября.
В связи с забастовкой будет полностью остановлено паромное сообщение с греческими островами. Услуги в отелях будут сокращены. К забастовке присоединилось и объединение владельцев отелей на Крите.
Основное требование профсоюза – улучшение условий оплаты труда сезонных работников.