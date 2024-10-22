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Экономика

"Аркия" анонсировала два новых маршрута

время публикации: 22 октября 2024 г., 22:23 | последнее обновление: 22 октября 2024 г., 22:23
"Аркия" анонсировала два новых маршрута
Tomer Neuberg/Flash90

Израильская авиакомпания "Аркия" объявила о начале обслуживания двух новых маршрутов и увеличила количество рейсов на старых маршрутах на ноябрь-декабрь 2024 года.

Теперь самолеты "Аркия" будут 4 раза в неделю летать в Милан (от 369 долларов за билет туда-обратно) и 5 раз в неделю в Будапешт (от 299 долларов за билет туда-обратно).

В Афины будут осуществляться 14 рейсов в неделю (от 199 долларов за билет туда-обратно), в Дубай – 14 рейсов в неделю (от 249 долларов), в Батуми - 7 рейсов в неделю (от 249 долларов), в Ларнаку – 7 рейсов в неделю (от 169 долларов), в Рим - 6 рейсов в неделю (от 349 долларов), в Прагу – 3 рейса в неделю (от 299 долларов), в Тбилиси – 3 рейса в неделю (от 199 долларов).

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