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Экономика

Lockheed Martin заявил об ускорении темпов производства боеприпасов

время публикации: 22 октября 2024 г., 08:55 | последнее обновление: 22 октября 2024 г., 08:55
Lockheed Martin заявил об ускорении темпов производства боеприпасов
AP Photo/Alex Brandon

Американская оборонная корпорация Lockheed Martin объявила о расширении мощностей по производству боеприпасов в связи с ростом глобальных угроз.

Глава концерна Тим Кэхил заявил, что использование новых методов производства и передовых инструментов позволит Lockheed Martin ускорить темпы производства.

В частности, корпорация намерена увеличить производство противотанковых ракет Javelin, противоракет Patriot PAC-3, ракет HIMARS M142 и GMLRS.

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