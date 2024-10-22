Lockheed Martin заявил об ускорении темпов производства боеприпасов
время публикации: 22 октября 2024 г., 08:55 | последнее обновление: 22 октября 2024 г., 08:55
Американская оборонная корпорация Lockheed Martin объявила о расширении мощностей по производству боеприпасов в связи с ростом глобальных угроз.
Глава концерна Тим Кэхил заявил, что использование новых методов производства и передовых инструментов позволит Lockheed Martin ускорить темпы производства.
В частности, корпорация намерена увеличить производство противотанковых ракет Javelin, противоракет Patriot PAC-3, ракет HIMARS M142 и GMLRS.