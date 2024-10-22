ОПГ угрожают курьерам Wolt в городах юга Израиля

Телекомпания Mako сообщает, что криминальные группировки юга Израиля угрожают курьерам компании Wolt, которые начали в последние месяцы работать в южных городах, включая Кирьят-Гат и Кирьят-Малахи.

Согласно публикации, местные ОПГ сами контролируют курьерские службы в этих городах, в том числе путем рэкета вынуждая местные бизнесы работать только с ними, и используют их для транспортировки оружия, денег, наркотиков и т.д.

Напомним, что в сентябре этого года компания Wolt сообщила, что ее курьеры начинают работать в Кирьят-Гате, Кирьят-Малахи и более чем в 30 населенных пунктах региональных советов Лахиш и Беэр-Тувья.

Общее количество населенных пунктов, которые компания обслуживает в Израиле, превысило 330.