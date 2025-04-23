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Экономика

"Тнува" объявила о повышении цен на 1,4%

время публикации: 23 апреля 2025 г., 12:03 | последнее обновление: 23 апреля 2025 г., 12:03
"Тнува" объявила о повышении цен на 1,4%
Michael Giladi/Flash90

Компания "Тнува", являющаяся крупнейшим поставщиком молочной продукции в Израиле, объявила, что с 1 мая повысит цены на свою продукцию на 1,4%.

При этом подорожание коснется не только товаров, цена которых регулируется государством, но и другой молочной продукции компании. "Тнува" сообщила, что повысит цены как для ритейлеров, так и для организаций.

Подорожание контролируемых товаров вступит в силу 2 мая, остальных товаров – 11 мая.

Экономика
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