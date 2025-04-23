"Тнува" объявила о повышении цен на 1,4%

Компания "Тнува", являющаяся крупнейшим поставщиком молочной продукции в Израиле, объявила, что с 1 мая повысит цены на свою продукцию на 1,4%.

При этом подорожание коснется не только товаров, цена которых регулируется государством, но и другой молочной продукции компании. "Тнува" сообщила, что повысит цены как для ритейлеров, так и для организаций.

Подорожание контролируемых товаров вступит в силу 2 мая, остальных товаров – 11 мая.