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Экономика

Полиция против закрытия иерусалимского трамвая на три месяца

время публикации: 23 апреля 2025 г., 11:22 | последнее обновление: 23 апреля 2025 г., 11:22

Командование Иерусалимского округа полиции Израиля раскритиковало решение столичного муниципалитета заблокировать на три месяца работу трамвая на центральном участке между станциями а-Сахель и Кирьят-Моше.

В полиции утверждают, что речь идет о важнейшем коридоре для перемещения спецтранспорта в случае чрезвычайных ситуаций, и проведение инфраструктурных работ одновременно на всем протяжении этого коридора представляет угрозу для населения города.

При этом подчеркивается, что планирование работ по интеграции красной и зеленой трамвайных веток проводилось без консультаций с полицией.

На состоявшемся в мэрии Иерусалима заседании полицейские предлагали проводить работы поэтапно, закрывая каждый раз только короткий отрезок пути, однако в мэрии это предложение отклонили.

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