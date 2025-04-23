Полиция против закрытия иерусалимского трамвая на три месяца
Командование Иерусалимского округа полиции Израиля раскритиковало решение столичного муниципалитета заблокировать на три месяца работу трамвая на центральном участке между станциями а-Сахель и Кирьят-Моше.
В полиции утверждают, что речь идет о важнейшем коридоре для перемещения спецтранспорта в случае чрезвычайных ситуаций, и проведение инфраструктурных работ одновременно на всем протяжении этого коридора представляет угрозу для населения города.
При этом подчеркивается, что планирование работ по интеграции красной и зеленой трамвайных веток проводилось без консультаций с полицией.
На состоявшемся в мэрии Иерусалима заседании полицейские предлагали проводить работы поэтапно, закрывая каждый раз только короткий отрезок пути, однако в мэрии это предложение отклонили.