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NEWSru.co.il :: Экономика23 декабря 2021 г., 09:17

В Израиле подорожает молочная продукция

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В Израиле подорожает молочная продукция

Как сообщает Ynet, министерства финансов и сельского хозяйства под давлением производителей, в первую очередь компании "Тара", дали согласие на подорожание молочной продукции, цены на которую контролируются государством. Это может привести и к подорожанию остальных молочных товаров.

Комиссия по контролю над ценами, в которую входят представители министерств финансов и сельского хозяйства, намерена повысить цены на 1% и 3% молоко в картонной упаковке и пластиковых пакетах, 15% сметану, кисломолочные товары "Эшель" и "Гиль".


Подорожают также сыры "Эмек" и "Гильбоа", сливки с 38% жирности, 5% творог. Согласно публикации, единственный спорный вопрос – размер подорожания: производители настаивают на 9%, в качестве нижней планки называется 3,5%.

Причиной стало подорожание смеси для коров, что повлекло за собой рост цен на сырое молоко, и рост расходов на обработку и упаковку продуктов.

В начале декабря министр финансов Авигдор Либерман и министр сельского хозяйства Одед Форер объявили о снижении или ликвидации таможенных сборов на импорт молочной продукции. По их словам, налоговая реформа должна привести с значительному удешевлению этих товаров.

Как писал сайт Walla еще 8 декабря, снижение таможенных сборов и повышение цен на контролируемые государством молочные товары – часть пакетной сделки, которая была заключена еще предыдущим правительством. Снижение цен на иностранные молочные продукты призвано подсластить горькую пилюлю подорожания базовых продуктов питания.

При этом Либерман и Форер подготовили черновик проекта снижения таможенных пошлин на фрукты и овощи. В частности на авокадо, чеснок, грибы, горох, ананасы, артишоки, инжир и др.

Таможенные пошлины на остальные свежие, замороженные и консервированные фрукты и овощи будут снижаться постепенно в течение пяти лет, чтобы дать время местному сельскому хозяйству приспособиться к новой ситуации.


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