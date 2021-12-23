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NEWSru.co.il :: Экономика23 декабря 2021 г., 18:57

Компания "При а-Галиль" угрожает уволить около половины работников

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Компания "При а-Галиль" угрожает уволить более половины работников

Компания "При а-Галиль" уведомила рабочий комитет о предстоящем увольнении 100 из 250 рабочих, связав это с планами правительства по снижению таможенных пошлин на фрукты и овощи. По информации 13-го телеканала, первые слушания перед увольнениями состоятся уже на следующей неделе.

В руководстве компании заявляют, что отмена таможенных сборов на импорт приведет к сокращению производства некоторых видов сельскохозяйственной продукции в Израиле, и компания должна к этому подготовиться.


Телеканал сообщает, что реформу поддерживают далеко не все члены коалиции. Несколько депутатов от коалиционных фракций отправили руководству своих партий письмо, в котором сообщили, что реформа Либермана-Форер "является грубым нарушением коалиционных соглашений". Письмо подписали заместитель министра обороны Алон Шустер, заместитель министра финансов Яир Голан и депутаты Рам Бен Барак, Яэль Рон Бен Моше, Рам Шефа, Инбар Безек, Нира Шпак.

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