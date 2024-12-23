Дихтер добился меньшего сокращения бюджета министерства сельского хозяйства

Министерства финансов и сельского хозяйства достигли договоренности, в рамках которой бюджет минсельхоза в 2025 году сократится на 120 миллионов шекелей, а не на 200 миллионов шекелей, как планировалось.

Также министр Ави Дихтер добился отмены планов по сокращению четверти ставок министерства.

В итоге бюджет министерства составит 1,84 миллиарда шекелей, на 6% меньше, чем в 2024 году. Следует отметить, что в 2024 году бюджет минсельхоза пострадал сильнее любого другого министерства. Из-за роста военных расходов он был сокращен на 11% по сравнению с бюджетом 2023 года.