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Экономика

Дихтер добился меньшего сокращения бюджета министерства сельского хозяйства

Бюджет
Сельское хозяйство
время публикации: 23 декабря 2024 г., 09:14 | последнее обновление: 23 декабря 2024 г., 09:22
Дихтер отстоял часть бюджета министерства сельского хозяйства
Flash90

Министерства финансов и сельского хозяйства достигли договоренности, в рамках которой бюджет минсельхоза в 2025 году сократится на 120 миллионов шекелей, а не на 200 миллионов шекелей, как планировалось.

Также министр Ави Дихтер добился отмены планов по сокращению четверти ставок министерства.

В итоге бюджет министерства составит 1,84 миллиарда шекелей, на 6% меньше, чем в 2024 году. Следует отметить, что в 2024 году бюджет минсельхоза пострадал сильнее любого другого министерства. Из-за роста военных расходов он был сокращен на 11% по сравнению с бюджетом 2023 года.

Экономика
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