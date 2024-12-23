Работники "Альянса" получат удвоенное выходное пособие и пять месячных зарплат

Всеобщая федерация профсоюзов ("Гистадрут"), рабочий комитет и руководство завода по производству шин "Альянс" в Хадере достигли соглашения о выплате компенсаций работникам закрываемого завода.

В дополнение к правам, полагающимся работникам по закону, работники со стажем 5-15 лет получат дополнительное выходное пособие в размере 100%, со стажем 15-25 лет – полтора дополнительных выходных пособия, а со стажем более 25 лет – дополнительное выходное пособие в размере 200%.

Кроме того, все работники получат пять месячных зарплат.

В последний месяц профсоюз и служба занятости повели в сотрудничестве с предприятиями в районе Хадеры несколько ярмарок трудоустройства, и около половины работников закрываемого завода уже нашли новую работу.

Напомним, что в ноябре этого года японская корпорация Yokohama Rubber объявила, что завод по производству шин "Альянс", существующий 75 лет, будет закрыт 31 декабря 2024 года.