Правительство Израиля одобрило выделение 45 млн шекелей на борьбу нефтяным загрязнением пляжей

Во вторник, 23 февраля, правительство Израиля одобрило предложение премьер-министра Биньямина Нетаниягу и министра охраны окружающей среды Гилы Гамлиэль о выделении 45 миллионов шекелей на устранение последствий загрязнения нефтепродуктами средиземноморского побережья страны.

Это решение должно привести к интенсификации работ по очистке пляжей.

Фоторепортажи

- Военные и добровольцы очищают пляжи Израиля от мазута

- Экологическая катастрофа на побережье Израиля

Ранее доктор Минди Левин, химик из Ариэльского университета, исследовавшая последствия разлива нефти после взрыва нефтяной платформы Deepwater Horizon в Мексиканском заливе в 2010 году, в интервью NEWSru.co.il заявила, что, по ее оценке, "основная очистка пляжей должна занять недели, даже не месяцы". Она сказала, что ей неизвестно, по какой причине в Израиле для проведения этих работ пока не задействована специальная техника.

Экологическая катастрофа в Израиле

17-18 февраля на израильское средиземноморское побережье, от Рош а-Никра на севере до Ашкелона и Зиким на юге, штормом были выброшены сотни тонн нефтепродуктов. Общая протяженность полосы загрязнения около 160 км. Нефтепродукты достигли и побережья Ливана.

17 февраля был сильный шторм (высота волн достигала 7 метров). Шли дожди и снег, была низкая густая облачность (что создавало проблемы для спутникового мониторинга). Накануне, 16 февраля, тоже штормило, облачность была низкой.

По версии министерства экологии Израиля, источником загрязнения стало судно, пострадавшее в ходе шторма недалеко от израильского побережья. В отчете минэкологии говорилось, что под подозрением примерно десять судов, которые на прошлой неделе шли на удалении около 50 км от израильского побережья. В результате загрязнения воды и прибрежной полосы погибло множество морских животных.

Ведутся работы по очистке пляжей средиземноморского побережья Израиля от мазута, к которым привлечены сотни добровольцев и военнослужащих.

Управление парков и заповедников Израиля открыло центр регистрации добровольцев, предлагающих свою помощь при очистке побережья Израиля от мазута. Центры информации и регистрации действуют, начиная с 21 февраля, на следующих пляжах: Ахзив, Тель Дор, А-Боним, Бейт Янай, Шикмона, Пальмахим, Ашкелон. Заинтересованные могут записаться на специальной странице Управления парков и заповедников. Позднее записавшиеся получат сообщение о месте и времени начала работы. Работать добровольцы будут после подробного инструктажа по поводу правил безопасности при уборке мазута.

Граждан, за исключением записавшихся добровольцев, просят не приближаться к загрязненным пляжам и не пытаться очищать их самостоятельно, поскольку эти действия требуют соответствующей подготовки и использования надлежащих защитных средств.

Министерство экологии, министерство здравоохранения и министерство внутренних дел опубликовали заявление, в котором гражданам Израиля предписано воздерживаться от посещения пляжей Средиземного моря с какими-либо целями до особого распоряжения. Запрет касается занятий спортом на берегу Средиземного моря, купания и отдыха.

23 февраля суд частично удовлетворил иск с требованием снять или существенно сократить запрет на публикацию информации о расследовании обстоятельств разлива нефтепродуктов, приведшего к экологической катастрофе на средиземноморском побережье Израиля. Иск подали объединение журналистов, государственная корпорация телерадиовещания "Кан" и газета "Глобс". Согласно решению суда, до 28 февраля остается в силе запрет на публикацию методов расследования, данных участников расследования и любой информации, источником которой являются следственные органы. До 24 февраля остается в силе запрет на публикацию названий кораблей, подозреваемых в разливе нефтепродуктов. Речь идет о кораблях, данные которых не публиковались ранее. При этом суд разрешил публикацию любых журналистских расследований и других материалов, не полученных от официальных следственных органов.

Сразу после того, как стало известно о частичном снятии запрета на публикации по этому поводу, сайт N12/"Мако" опубликовал сведения о том, что одним из "подозреваемых судов" является танкер Minerva Helen, шедший под греческим флагом. 11 февраля это судно покинуло Порт-Саид (Египет) и направилось в сторону побережья Израиля. По версии, представленной в этой публикации, после разлива нефти танкер развернулся и вернулся в другой порт в Египте. В настоящее время Minerva Helen следует в порт Картахена (Испания).

Отметим, что в соцсетях танкер Minerva Helen как "главный подозреваемый" упоминался еще несколько дней назад. Но в СМИ эту информацию было публиковать запрещено. Подчеркнем также, что власти Израиля пока не возлагали ответственность за экологическую катастрофу на какое-либо конкретное судно.