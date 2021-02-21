Экологическая катастрофа на побережье Израиля. Фоторепортаж

Фото: Управление парков и заповедников Израиля и Ариэль Шалит (AP)

Продолжаются работы по очистке пляжей средиземноморского побережья Израиля от мазута. В результате загрязнения воды и прибрежной полосы погибло множество морских животных, в том числе детеныш кита.

Специалисты в области охраны окружающей среды говорят о самой тяжелой экологической катастрофе на побережье Израиля за последние десятилетия.

Управление парков и заповедников Израиля открыло центр регистрации добровольцев, предлагающих свою помощь при очистке побережья Израиля от мазута. Центры информации и регистрации действуют, начиная с 21 февраля, на следующих пляжах: Ахзив, Тель Дор, А-Боним, Бейт Янай, Шикмона, Пальмахим, Ашкелон. Заинтересованные могут записаться на специальной странице Управления парков и заповедников. Позднее записавшиеся получат сообщение о месте и времени начала работы. Работать добровольцы будут после подробного инструктажа по поводу правил безопасности при уборке мазута.

К работам по разметке загрязненных пляжей и уборке территории привлечены военнослужащие ЦАХАЛа.

Граждан, за исключением записавшихся добровольцев, просят не приближаться к загрязненным пляжам и не пытаться очищать их самостоятельно, поскольку эти действия требуют соответствующей подготовки и использования надлежащих защитных средств.

Министерство экологии, министерство здравоохранения и министерство внутренних дел опубликовали заявление, в котором гражданам Израиля предписано воздерживаться от посещения пляжей Средиземного моря с какими-либо целями до особого распоряжения. Запрет касается занятий спортом на берегу Средиземного моря, купания и отдыха.

17-18 февраля на израильское средиземноморское побережье, от Рош а-Никра на севере до Ашкелона и Зиким на юге, штормом были выброшены десятки тонн мазута. По версии министерства экологии Израиля, источником загрязнения стало судно, пострадавшее в ходе шторма недалеко от израильского побережья. Точных данных до сих пор нет, но в отчете минэкологии говорится, что под подозрением примерно десять судов, которые на прошлой неделе шли на удалении около 50 км от израильского побережья.

Директор компании Green Ocean, производящей сорбенты нефти, Вадим Манов выдвигает иную версию происшедшего. По его мнению, на побережье штормом выбросило накопившийся на дне использованный мазут, который различные суда сбрасывали в течение многих лет.