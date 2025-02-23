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Экономика

Израиль и Китай ведут переговоры о возобновлении ввоза строителей

Китай
время публикации: 23 февраля 2025 г., 11:08 | последнее обновление: 23 февраля 2025 г., 11:12
Израиль и Китай ведут переговоры о возобновлении ввоза строителей
Moshe Shai/FLASH90

Управление народонаселения и миграции ведет переговоры с китайским объединением подрядчиков о возобновлении ввоза в Израиль китайских строительных рабочих. Как отмечает издание The Marker, это первые подобные переговоры с 7 октября 2023 года.

В публикации отмечается, что накануне войны в строительной отрасли было занято около 15000 китайских рабочих, нанятых через китайские строительные компании, выступавшие в качестве субподрядчика. После нападения ХАМАСа сотрудничество было приостановлено, и около 3000 рабочих покинули Израиль.

Отрасль также лишилась 80000 палестинских строителей, въезд которых был прекращен по соображениям безопасности. Это привело к замедлению темпов строительства и росту заработной платы квалифицированных работников, которая может превысить 50000 шекелей в месяц.

Была предпринята попытка ввозить строителей из других стран, в частности, из Индии. С начала войны в Израиль въехало около 15000 иностранных строителей, однако уровень их квалификации значительно уступал уровню китайских коллег. Одновременно продолжается и дискуссия о возобновлении доступа в Израиль палестинских строителей.

Экономика
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