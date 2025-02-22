США разблокировали $5,3 млрд иностранной помощи, десятки миллионов получат Газа и "Красный Крест"

Администрация президента США Дональда Трампа одобрила разблокирование 5,3 млрд долларов замороженных фондов иностранной помощи.

Как сообщает корреспондент Ynet в Нью-Йорке Даниэль Эдельсон, ожидается, что 78 млн долларов будут направлены для оказания непродовольственной помощи сектору Газы.

Кроме того, планируется перевести 56 млн долларов международному "Красному Кресту" в рамках его роли в реализации соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАСом.

Официальных комментариев по этому поводу пока не поступало.

Месяц назад Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней финансирования всех программ международной помощи "с целью оценки программной эффективности и соответствия внешней политике США". Согласно указу, все руководители департаментов и агентств, отвечающие за программы помощи США для развития зарубежных стран, должны были немедленно приостановить новые обязательства и выплаты иностранным государствам и неправительственным организациям, международным организациям и подрядчикам "до проведения проверки таких программ". В указе подчеркивалось, что "индустрия оказания международной помощи и её бюрократический аппарат не соответствуют американским интересам и во многих случаях противоречат американским ценностям, а также являются дестабилизирующим фактором, продвигая в зарубежных странах идеи, прямо противоположные гармоничным и стабильным отношениям внутри стран и между ними". Вместе с тем, госсекретарю США были предоставлены полномочия отменить приостановку финансирования для отдельных программ.