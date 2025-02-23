Как добиться успеха в бьюти-бизнесе в Израиле? Рекомендации Ильи Польщикова

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О том, как бьюти-специалистам преодолеть страхи и достичь успеха, рассказывает предприниматель и основатель Impuls Medical Илья Польщиков.

Илья, многие, кто хочет открыть бьюти-бизнес, сталкиваются с неуверенностью и страхами. Это огромный риск: большие вложения, отсутствие опыта, страх не найти клиентов. Как Impuls Medical помогает справиться с этими вызовами?

Это действительно так. Мы работаем с людьми, которые приходят к нам с горящими глазами, но с тысячей вопросов: "А вдруг я не справлюсь?", "А если не окупится?", "А если не будет клиентов?". Мы знаем эти страхи и понимаем их глубину, потому что ежедневно общаемся с предпринимателями, которые проходят через этот путь. Именно поэтому наша программа "Бизнес под ключ" создана не просто как услуга, а как поддержка на каждом этапе.

Мы берем человека за руку и ведем его от идеи до первых клиентов и стабильной прибыли. Мы не просто продаем оборудование – мы помогаем построить прибыльный бьюти-бизнес с нуля или масштабировать уже существующий. Ведь немногие компании-производители косметологического оборудования вообще задумываются о том, что делать клиенту после покупки аппарата. А мы знаем, что без стратегии, без грамотного маркетинга и понимания экономики бизнеса даже самое крутое оборудование будет просто стоять в углу.

Как именно строится работа в рамках программы? Как вы помогаете преодолеть эти сложности?

Первое, с чего мы начинаем, – это стратегическая сессия. Здесь важно понять, какой именно бизнес хочет построить клиент: кабинет на дому, полноценный салон или сеть студий. Мы рассчитываем финмодель, чтобы с первого дня человек понимал, сколько ему нужно вложить, когда он выйдет на прибыль, какие риски есть.

Дальше – выбор оборудования. Это критический момент, ведь рынок насыщен предложениями, и новичку сложно понять, где маркетинговый миф, а где реальное качество. Мы подбираем технику под задачи клиента, а не наоборот. Например, наш диодный лазер Z54 – один из лучших на рынке, он работает на всех фототипах кожи и быстро дает результаты. Мы не просто его продаем, а обучаем, как правильно предлагать услуги, как рассчитывать окупаемость, как удерживать клиента.

Но самое главное – это маркетинг. Мы даем клиенту готовую стратегию продвижения: от создания личного бренда до рекламных кампаний. Без этого в современном мире нельзя. Врач, косметолог, мастер – это уже давно не только профессия, но и бренд. И мы помогаем выстроить этот бренд грамотно.

Часто новички боятся конкуренции. "А вдруг рядом уже есть студия?" – этот вопрос мы слышим постоянно. Что вы скажете таким людям?

Конкуренция – это хорошо, значит, на услугу есть спрос. Проблема не в конкуренции, а в том, как правильно себя позиционировать. Если вы просто поставите аппарат и будете ждать клиентов – да, скорее всего, ничего не получится. Но если у вас будет четкая стратегия, правильные цены, грамотный сервис – клиенты будут. Мы обучаем этому. Мы знаем, как сделать так, чтобы именно к вам стояла очередь, а не к соседу.

Есть ли среди ваших клиентов те, кто кардинально сменил профессию и пришел в бьюти-индустрию?

Да, таких много! У нас есть клиенты, которые работали бухгалтерами, менеджерами, воспитателями, а теперь имеют успешные салоны. Это подтверждает: страхи можно преодолеть, если у тебя есть поддержка. Именно это мы даем нашим клиентам.

Какой главный совет вы дадите тем, кто мечтает о своем бьюти-бизнесе, но пока сомневается?

Перестаньте думать "А вдруг не получится?", начните думать "А что, если получится?". Запишитесь на бесплатную консультацию, и мы разберем вашу ситуацию, поможем составить четкий план действий и покажем, что страхи можно и нужно преодолевать. Ваш успешный бьюти-бизнес – это реальность, и мы поможем вам его построить!

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