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Экономика

"Тнува" предупредила об ожидаемом дефиците "коттеджа" и других товаров в пластиковой таре

время публикации: 23 февраля 2025 г., 21:31 | последнее обновление: 23 февраля 2025 г., 21:35
"Тнува" предупредила об ожидаемом дефиците "коттеджа" и других товаров в пластиковой таре
Yonatan Sindel/Flash90

Компания "Тнува" предупредила об ожидающемся на следующей неделе дефиците творога "коттедж" и некоторых других видов молочной продукции, продающейся в пластиковых стаканчиках. Это связано с работами по модернизации компьютерных систем на заводе "Алон Тавор".

Работы по модернизации на заводе "Алон Тавор" начнутся на следующей неделе и продлятся несколько дней, что приведет к сокращению поставок в магазины творожных намазок, йогуртов, десертов Yоlo, йогуртов Yoplait. Но наиболее заметным будет сокращение поставок крупнозернистого творога "коттедж", имеющего небольшой срок хранения.

В "Тнуве" отмечают, что компания заранее подготовилась к предстоящим работам и создала запас молочных продуктов, срок годности которых позволял это сделать. Кроме того, был увеличен выпуск продуктов, цены на которые регулируются государством, чтобы избежать их полного исчезновения с прилавков.

Дефицит не коснется сметаны, сливок, кисломолочного продукта "Эшель" и йогуртов серии Yoplait Go.

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