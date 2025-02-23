Ряд стран используют больше земли под поля для гольфа, чем для "зеленой" энергетики

Согласно новому исследованию, во многих странах используют больше земли для гольф-полей, чем для объектов ветровой или солнечной энергетики.

Исследование, проведенное в Институте системного анализа Юлиха, показало что в таких странах, как США и Великобритания, площадь земли, выделенная под поля для гольфа, значительно больше, чем под объекты возобновляемой энергии. В десяти странах с наибольшим количеством полей для гольфа площадь, занятую ими, можно было бы использовать для размещения солнечных и ветровых станций общей мощностью до 842 ГВт и 659 ГВт соответственно, что во многих случаях превышает нынешнюю установленную мощность.

Ученые обратили внимание, что поля для гольфа требуют большого количества воды и химической обработки, что оказывает серьезное воздействие на природу. В отличие от них, объекты возобновляемой энергетики, такие как солнечные и ветровые станции, предлагают более устойчивое использование земли и одновременно способствуют сокращению выбросов парниковых газов. Солнечные станции требуют примерно 0,01 км² земли на каждый мегаватт (МВт), в то время как ветряные – около 0,12 км² на МВт, хотя лишь малая часть этой площади используется для установки турбин и необходимой инфраструктуры. Также часто упускается из виду возможность использования застроенных земель, таких как поля для гольфа, для возобновляемой энергии, что подчеркивает необходимость пересмотра приоритетов землепользования.

Исследователи утверждают, что их работа не указывает на то, что поля для гольфа должны быть напрямую преобразованы в объекты возобновляемой энергетики, но она акцентирует внимание на большом потенциале возобновляемых источников энергии на таких же обширных и недостаточно используемых территориях. В условиях дискуссий о землепользовании для возобновляемых источников энергии важно пересмотреть, как человечество в целом распределяем земельные ресурсы, особенно когда значительные площади отводятся под деятельность, которая обслуживает относительно небольшое, часто богатое население.