Кац и Смотрич утвердили программу поддержки вдов и взрослых сирот военнослужащих

Министр обороны Исраэль Кац и министр финансов Бецалель Смотрич одобрили продвижение поправок к законам, обеспечивающих широкую поддержку взрослым сиротам военнослужащих ЦАХАЛа и сотрудников служб безопасности, а также их вдовам – без отмены льгот в случае повторного брака.

Как сообщает экономическое издание "Бизпортал", в 2021 году по инициативе отдела помощи семьям и увековечивания памяти погибших военнослужащих при министерстве обороны была созданра специальная комиссия по расширению спектра поддержки сирот израильских войн под председательством бывшего судьи Эльякима Рубинштейна. Выводы и рекомендации комиссии были приняты министрами обороны и финансов, которые распорядились подготовить их законодательное продвижение.

В частности, сироты будут иметь право на ежемесячную выплату на "индивидуальное развитие" в размере 3465 шекелей по достижении 21-летнего возраста и до 30-летнего возраста. Сироты в возрасте от 30 до 40 лет получат выплату на "индивидуальное развитие" в размере 2000 шекелей в месяц.

Сирота, которому на момент публикации закона исполнится 30 лет, будет иметь право на выплаты общей суммой 50 тысяч шекелей, которые будут выплачиваться одним или двумя платежами до достижения сиротой погибших в войнах военнослужащих 60-летнего возраста. Программа личного сопровождения сирот военнослужащих и сотрудников служб безопасности до 18-летнего возраста будет закреплена в законе, она будет финансироваться из расчета 50 тысяч шекелей на сироту.

Также комиссия рекомендовала увеличить выплату на свадьбу или жилье (первое из перечисленного, предоставляемую сиротам по достижении 30 лет, до примерно 300 тысяч шекелей (нынешний размер выплаты – 170752 шекеля).

Сироты, потерявшие обоих родителей, получат право на продление ежемесячного пособия, составляющего около 8787 шекелей в месяц, с нынешних 25 лет до 30 лет.

Что касается вдов военнослужащих и сотрудников служб безопасности, они продолжат получать пособие по потере кормильца и в случае вступления в повторный брак. Им также будет предоставлено дополнительное пособие в размере средней зарплаты по стране в первые три месяца после гибели супруга, оплата расходов на няню, повышены суммы помощи на съем жилья. Малообеспеченные вдовы военнослужащих получат дополнительное пособие в размере 1641 шекель в месяц, как у родителей погибших. Будет также отменен взаимозачет между выплачиваемыми пособиями.

Все эти изменения должны быть утверждены законодательно, об их вступлении в силу будет сообщено дополнительно.