Израильские компании в сфере автопрома обяжут раскрыть связи с Китаем и Россией

Израильские компании в сфере автомобильных технологий начали получать запросы от автомобильных концернов касательно китайских элементов в их цепочках поставок и среди их инвесторов, сообщает "Глобс".

Обращения связаны с новой американской регуляцией, опубликованной в первые дни 2025 года и вступающей в силу с 1 января 2026 года.

Согласно этой регуляции, с 2026 года в США будет запрещена продажа автомобилей, в программном обеспечении которых используются элементы, связанные с враждебными государствами, и в первую очередь – с Китаем, включая Гонконг, и с Россией.

С 2029 года будет запрещена продажа автомобилей, использующих "умные" аппаратные компоненты китайского/российского производства или производства структур, связанных с вражескими государствами, в том числе путем инвестиций.