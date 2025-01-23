Air India возобновляет полеты в Израиль

Индийская авиакомпания Air India намерена вернуться на израильские маршруты с 2 марта, выполняя на первом этапе пять рейсов в неделю между Израилем и Нью-Дели.

Отметим, что на текущий момент прямого авиасообщения между Израилем и Индией нет, поскольку "Эль-Аль" также прекратил полеты в Индию.

Возвращение Air India должно существенно удешевить полеты в страны Юго-Восточной Азии, включая Таиланд и Сингапур.