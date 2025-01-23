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Экономика

Air India возобновляет полеты в Израиль

время публикации: 23 января 2025 г., 18:48 | последнее обновление: 23 января 2025 г., 18:48
Air India возобновляет полеты в Израиль
Wikipedia.org. Фото: Mark Bess

Индийская авиакомпания Air India намерена вернуться на израильские маршруты с 2 марта, выполняя на первом этапе пять рейсов в неделю между Израилем и Нью-Дели.

Отметим, что на текущий момент прямого авиасообщения между Израилем и Индией нет, поскольку "Эль-Аль" также прекратил полеты в Индию.

Возвращение Air India должно существенно удешевить полеты в страны Юго-Восточной Азии, включая Таиланд и Сингапур.

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