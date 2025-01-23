x
23 января 2025
|
последняя новость: 10:39
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 января 2025
|
23 января 2025
|
последняя новость: 10:39
23 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Страховым компаниям запретили учитывать место жительства в расценках страхования автотранспорта

Страхование
Автомобили
время публикации: 23 января 2025 г., 10:05 | последнее обновление: 23 января 2025 г., 10:19
Страховым компаниям запретили учитывать место жительства в расценках страхования автотранспорта
Yehuda Ben Itach/Flash90

Управление по надзору за рынком капитала, страхования и пенсионных сбережений опубликовало циркуляр, признающий незаконным использование адреса проживания в качестве параметра в полисах страхования автотранспорта.

Компания не имеет права отказывать в продаже полиса на основании места проживания клиента или использовать фактор места проживания в расчете страховой премии.

Следует отметить, что речь идет не об изменении законодательных рамок, а об их прояснении.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook