Страховым компаниям запретили учитывать место жительства в расценках страхования автотранспорта
время публикации: 23 января 2025 г., 10:05 | последнее обновление: 23 января 2025 г., 10:19
Управление по надзору за рынком капитала, страхования и пенсионных сбережений опубликовало циркуляр, признающий незаконным использование адреса проживания в качестве параметра в полисах страхования автотранспорта.
Компания не имеет права отказывать в продаже полиса на основании места проживания клиента или использовать фактор места проживания в расчете страховой премии.
Следует отметить, что речь идет не об изменении законодательных рамок, а об их прояснении.