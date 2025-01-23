Страховым компаниям запретили учитывать место жительства в расценках страхования автотранспорта

Управление по надзору за рынком капитала, страхования и пенсионных сбережений опубликовало циркуляр, признающий незаконным использование адреса проживания в качестве параметра в полисах страхования автотранспорта.

Компания не имеет права отказывать в продаже полиса на основании места проживания клиента или использовать фактор места проживания в расчете страховой премии.

Следует отметить, что речь идет не об изменении законодательных рамок, а об их прояснении.