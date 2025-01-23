"Эффект Трампа", цены и инфляция, возвращение авиакомпаний. Экономический обзор

Почему цены растут, а инфляция снижается? Как повлияют на Израиль экономические планы Трампа? Почему иностранные авиакомпании вернулись в Израиль?

Редакция Newsru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

О ценах, инфляции и статистике

15 января Центральное статистическое бюро опубликовало данные об изменении индекса потребительских цен, а заодно и о годовой инфляции за 2024 год. Согласно этим данным, декабрьский индекс неожиданно снизился на 0,3%, то есть втрое сильнее, чем прогнозировалось, а итоговая инфляция составила 3,2%, незначительно превысив верхнюю границу целевого инфляционного коридора Банка Израиля (его задача – удерживать инфляцию в рамках 1-3% в год).

При этом в течение всего последнего месяца потоком шли новости о повышении цен на все подряд, особенно – на продукты питания и товары повседневного спроса.

Этот периодически возникающий у израильтян диссонанс вызвал очередную волну вопросов по поводу достоверности данных ЦСБ.

Основным объяснением этого диссонанса, которое озвучивают специалисты, является усредненность индекса потребительских цен, из-за которой снижение цен на полеты за границу для 1 миллиона израильтян частично нивелирует рост цен на продукты питания для всего населения, хотя остальным 9 миллионам нет дела до цен на авиабилеты, зато доля продуктов питания в их потребительской корзине существенно выше.

Для примера, удельный вес пункта "полеты за границу и расходы за границей" в составе индекса цен – 3,49%, что приблизительно равно общему удельному весу пунктов "молоко и молочные продукты" и "напитки" (3,46%), а пункт "содержание автомобиля" (10,8%) "весит" больше пункта "содержание квартиры" (9,8%, имеются в виду коммунальные услуги, средства уборки, бытовая химия, текущий ремонт и т.д.). В декабре полеты за границу подешевели на 2,9%, содержание автомобилей – на 0,1%, тогда как молочные продукты подорожали на 0,4%, напитки – на 0,9%, а содержание квартиры – на 0,1%.

Однако ЦСБ не ограничивается публикацией общего уровня инфляции, но публикует и показатели инфляции для потребительских корзин по квинтилям (если поделить 100% населения на пять частей по уровню дохода, то квинтиль – это пятая часть населения. Первый квинтиль это 20% населения с самым низким доходом, пятый квинтиль – 20% населения с самым высоким доходом). В декабре потребительская корзина и 1 и 5 квинтилей подешевела на 0,2%, а за весь 2024 год разница в инфляции для 1 и 5 квинтилей составила всего 0,1%. Средняя стоимость потребительской корзины 20% самого бедного населения выросла за год на 3,3%, а потребительской корзины 20% самого обеспеченного населения – на 3,2%.

Для 1 квинтиля сильнее подорожали продукты питания, мебель, одежда, здравоохранение и разное (в основном за счет сигарет и табака), для 5 квинтиля – жилье и содержание жилья, образование, культура и отдых, овощи и фрукты.

Так что возможные перекосы в отдельных параграфах это чувство диссонанса объясняют очень ограниченно.

Гораздо большее значение, на мой взгляд, имеет тот факт, что в Израиле настолько высокий уровень дороговизны жизни (мы лидируем по этому показателю среди развитых стран), что каждое дополнительное повышение цен является серьезным ударом по кошельку и воспринимается острее.

Кроме того, сильнее дорожают те параграфы потребительской корзины, которые мы потребляем на повседневной основе, и потому постоянно находящиеся на виду.

В конечном итоге, данные ЦСБ подтверждают то, что мы все и так чувствуем – цены в Израиле за последний год выросли во всех основных параграфах потребительской корзины, за исключением мебели и оборудования для дома, которые не покупаются регулярно, и потому снижение цен на них не воспринимается на фоне общего подорожания.

И в ближайшие месяцы ожидается дополнительный рост инфляции, индуцированный повышением НДС, тарифов на воду и электричество со стороны государства, чем не преминуло воспользоваться немало импортеров, производителе и ритейлеров, не только переложивших эти повышения на потребителя, но и внесших в цены собственную надбавку.

Замедление роста цен ожидается только после праздника Песах, что, по словам председателя Банка Израиля Амира Ярона, должно позволить дважды снизить учетную ставку во второй половине 2025 года.

Эффект Трампа

Прежде чем перейти к новому президенту США Дональду Трампу, стоит упомянуть мину, которую заложил под израильскую экономику перед своим уходом с поста президент Джо Байден. Его администрация в последние дни каденции опубликовала указ об ограничении экспорта продвинутых ИИ-чипов, в котором все страны разделены на три категории. В первой категории – 17 стран, для которых нет ограничений, в третьей – такие страны, как Россия, Венесуэла, Китай, Иран, в которые экспорт запрещен, а все остальные страны – во второй категории, для которой существуют жесткие ограничения на экспорт, и каждая значимая сделка требует разрешения.

Израиль попал во вторую категорию. При этом указ вступает в силу через 120 дней, то есть у Иерусалима есть время, чтобы убедить нового президента перевести Израиль из второй категории в первую. Но это, во-первых, лишний раз ставит Израиль в положение просителя, а во-вторых, Трамп известен своими произоляционистскими настроениями и есть шанс, что он решит оставить без изменений решение предыдущей администрации, которое сам бы не принял.

К слову, в американской индустрии ИИ-технологий указ Байдена восприняли крайне негативно. Символично, что на следующий день после публикации NVIDIA анонсировала полумиллиардную инвестицию в строительство в Израиле мега-центра обработки данных, который должен обслуживать израильские центры R&D корпорации, занимающиеся разработкой новых чипов.

Теперь собственно к Трампу. Одним из обещаний нового президента было увеличение добычи и экспорта нефти и газа, которое, очевидным образом, должно ударить по странам OPEC+, а в Израиле может снизить цены на бензин и электричество и ослабить позиции компаний в сфере "зеленой энергетики".

Нелюбовь Трампа к электромобилям и шаги, которые он обещал предпринять для ослабления позиций их производителей в США, даже если будут реализованы, вряд ли отразятся на Израиле, который в плане автомобильной регуляции и потребления автотранспорта идет в фарватере Европейского союза.

Планы Трампа таможенных войн с Китаем, Канадой, Мексикой и ЕС грозят нарушением цепочек поставок, от которых зависят израильские производители, но могут оказаться и преимуществом для отдельных секторов израильской экономики, имеющей исключительно широкий комплект соглашений о свободной торговле.

В 2028 году администрация Трампа должна будет принимать решение о новом десятилетнем договоре о военной помощи, переговоры о котором Израилю следует начинать уже сейчас. Раньше Трамп выступал за тесное военно-техническое сотрудничество с Израилем, но опять же, стоит учитывать изоляционистские настроения части его окружения.

Европа вернулась, Америка и Азия – нет

1 января экономическая комиссия Кнессета утвердила к итоговому чтению поправку к "Закону Тиби", уменьшающую права пассажиров и обязанности авиакомпаний в случае отмены или задержки рейса. Иностранные авиакомпании настаивали на этой поправке в качестве условия для возвращения в Израиль, а израильские – в качестве условия для расширения авиасообщения с США.

Однако еще до того, как поправка была утверждена окончательно, тонкий ручеек авиакомпаний, возобновляющих полеты (с прекращения огня в Ливане в конце ноября 2024 года по 15 января, когда поправка легла на стол Кнессета для утверждения в итоговом чтении, в Израиль вернулись лишь 8 авиакомпаний), стал резко набирать силу. За последние 8 дней о возвращении в Израиль объявили почти все ведущие авиакомпании Европы – пять компаний группы Lufthansa, Air France и ее дочка Transavia, итальянская ITA, British Airways. Бюджетные Ryanair и EasyJet обещал вернуться в апреле и в июне, соответственно.

Однако, за исключением азербайджанского AZAL и сейшельских Seychelles Airlines, речь идет исключительно о европейских авиакомпаниях. Рейсы в восточном направлении, кроме вернувшегося AZAL, представлены двумя компаниями из Узбекистана, Fly Dubay, Etihad и Hinan Airlines, продолжавшими летать в Израиль и во время войны. Air India, Korean Air, Singapore Airlines, Emirates, ведущие китайские авиакомпании возвращаться не торопятся.

Прямые рейсы через Атлантику пока осуществляет только "Эль-Аль". "Аркия" договорилась со штабом хайтека о совместной реализации инициативы TechAir. "Исраэйр" все еще ждет утверждения поправки к "закону Тиби".

Когда в Израиль вернутся американские и канадские авиакомпании, сказать сложно. Приход к власти в США новой администрации может способствовать ускорению процесса и без ослабления защиты прав пассажиров. Новый председатель комиссии Сената по торговле Тед Круз спрогнозировал начало их возвращения в течение 30 дней, заявив, что до сих пор оно затягивалось по политическим, а не экономическим мотивам.

Любопытно, что на следующий день авиакомпания Delta Airlines без огласки открыла для продажи билеты в Израиль начиная с апреля. Никакого официального заявления о возобновлении полетов в Израиле компания не делала. Предыдущее официальное заявление говорило о том, что возвращение в Израиль откладывается по меньшей мере до 31 марта, так что в компании вполне могли сделать вид, что действуют согласно плану.

По факту, европейские авиакомпании вернулись в Израиль и без поправки к "закону Тиби". Израильские маршруты достаточно рентабельны для них в мирное время, а вернулись ли бы они без прекращения огня, но с поправкой, мы на этот раз не узнаем. Но всем правительствам Израиля в будущем следует держать в уме сценарий подобной воздушной блокады, когда летать будут практически только израильские авиакомпании, и разрабатывать решения для этой проблемы.